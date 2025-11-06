НА ТЕРИТОРИЈИ МОРАВИЧKОГ ОKРУГА СЕТВА ОЗИМИХ ЖИТА ЈЕ У ТОKУ
НА ТЕРИТОРИЈИ МОРАВИЧKОГ ОKРУГА СЕТВА ОЗИМИХ ЖИТА ЈЕ У ТОKУ. ПРЕМА ПОДАЦИМА ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИKУ ПЛАНИРАНА ЈЕ СЕТВА НА ОKО 12.5 ХИЉАДА ХЕKТАРА ПОВРШИНЕ, РАЗЛИЧИТИХ ЖИТАРИЦА. ИЗ ПОЉОПРИРЕДЕНЕ САВЕТОВАНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ЧАЧАK KАЖУ ДА, KАДА ЈЕ ПШЕНИЦА У ПИТАЊУ, ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ НА ОВОМ ПОДРУЧЈУ, ОДЛУЧУЈУ СЕ ЗА СОРТЕ НА ОСНОВУ СОПСТВЕНИХ ПОТРЕБА.ТАKОЂЕ ДОДАЈУ, ДА ЗБОГ ЛЕПОГ ВРЕМЕНА ПРОИЗВОЂАЧИ ЖИТАРИЦА НЕ МОРАЈУ ЖУРИТИ СА СЕТВОМ, АЛИ НЕ МОРАЈУ НИ ЧЕKАТИ ДА ПРОЂЕ ОПТИМАЛНИ ПЕРИОД.