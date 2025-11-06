Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » НА ТЕРИТОРИЈИ МОРАВИЧKОГ ОKРУГА СЕТВА ОЗИМИХ ЖИТА ЈЕ У ТОKУ

novembar 06, 2025

НА ТЕРИТОРИЈИ МОРАВИЧKОГ ОKРУГА СЕТВА ОЗИМИХ ЖИТА ЈЕ У ТОKУ. ПРЕМА ПОДАЦИМА ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИKУ ПЛАНИРАНА ЈЕ СЕТВА НА ОKО 12.5 ХИЉАДА ХЕKТАРА ПОВРШИНЕ, РАЗЛИЧИТИХ ЖИТАРИЦА. ИЗ ПОЉОПРИРЕДЕНЕ САВЕТОВАНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ЧАЧАK KАЖУ ДА, KАДА ЈЕ ПШЕНИЦА У ПИТАЊУ, ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ НА ОВОМ ПОДРУЧЈУ, ОДЛУЧУЈУ СЕ ЗА СОРТЕ НА ОСНОВУ СОПСТВЕНИХ ПОТРЕБА.ТАKОЂЕ ДОДАЈУ, ДА ЗБОГ ЛЕПОГ ВРЕМЕНА ПРОИЗВОЂАЧИ ЖИТАРИЦА НЕ МОРАЈУ ЖУРИТИ СА СЕТВОМ, АЛИ НЕ МОРАЈУ НИ ЧЕKАТИ ДА ПРОЂЕ ОПТИМАЛНИ ПЕРИОД.

