На основу члана 79. Закона о дивљачи и ловству и Закључка Владе Републике Србије од 4. септембра текуће године, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписало је Kонкурс за расподелу средстава за одрживи развој и унапређење ловства за 2025. годину. За реализацију пројеката у области ловства опредељено је укупно 138 милиона 800 хиљада динара. Од тог износа нешто више од 40 милиона динара намењено је за завршетак пројеката започетих у 2024. години, док је око 98 милиона динара предвиђено за нове пројекте који ће се реализовати у ловној 2025/2026. години.

