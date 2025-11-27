Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » Министарство државне управе и локалне самоуправе и Програм Уједињених нација за развој представили налазе анализе рада Јединствених управних места

Министарство државне управе и локалне самоуправе и Програм Уједињених нација за развој (УНДП) представили су налазе анализе рада Јединствених управних места (ЈУМ) и препоруке за даље унапређење ове јавне услуге. Kако је наведено у 69 локалних самоуправа широм Србије, међу којима је и град Чачак Јединствена управна места чине приступ услугама јавне управе бржим, једноставнијим и ефикаснијим за грађане и привреду, омогућавајући им да добију више услуга локалних и националних институција на једном месту, наводи се у саопштењу МДУЛС.

