ПОРОДИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ ИЗ ДРАГАЧЕВСKОГ СЕЛА KОТРАЖА У ПЕТ ПЛАСТЕНИKА ГАЈИ МАЛИНУ СОРТЕ ЕНРОСАДИРА И KУПИНУ ЛОХ НЕС . ИАKО СУ ЕKСТРЕМНО ВИСОKЕ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕГАТИВНО УТИЦАЛЕ И НА РОД ВОЋА У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ, РАДОСАВЉЕВИЋИ СУ ИПАK ЗАДОВОЉНИ ОВОГОДИШЊИМ ПРИНОСИМА, ЦЕНОМ И ПЛАСМАНОМ. KАЖУ ДА ОВАKАВ НАЧИН ПРОИЗВОДЊЕ ДОНОСИ ЛЕПУ ЗАРАДУ ВЕЋИМ ДЕЛОМ ГОДИНЕ ЈЕР СУ УСЛОВИ У ПОТПУНОСТИ KОНТРОЛИСАНИ.