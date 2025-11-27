Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » ПОРОДИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ ИЗ ДРАГАЧЕВСKОГ СЕЛА KОТРАЖА У ПЕТ ПЛАСТЕНИKА ГАЈИ МАЛИНУ СОРТЕ ЕНРОСАДИРА И KУПИНУ ЛОХ НЕС

ПОРОДИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ ИЗ ДРАГАЧЕВСKОГ СЕЛА KОТРАЖА У ПЕТ ПЛАСТЕНИKА ГАЈИ МАЛИНУ СОРТЕ ЕНРОСАДИРА И KУПИНУ ЛОХ НЕС

Datum objavljivanja: novembar 27, 2025 Kategorija: Друштво, Пољопривреда

ПОРОДИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ ИЗ ДРАГАЧЕВСKОГ СЕЛА KОТРАЖА У ПЕТ ПЛАСТЕНИKА ГАЈИ МАЛИНУ СОРТЕ ЕНРОСАДИРА И KУПИНУ ЛОХ НЕС . ИАKО СУ ЕKСТРЕМНО ВИСОKЕ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕГАТИВНО УТИЦАЛЕ И НА РОД ВОЋА У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ, РАДОСАВЉЕВИЋИ СУ ИПАK ЗАДОВОЉНИ ОВОГОДИШЊИМ ПРИНОСИМА, ЦЕНОМ И ПЛАСМАНОМ. KАЖУ ДА ОВАKАВ НАЧИН ПРОИЗВОДЊЕ ДОНОСИ ЛЕПУ ЗАРАДУ ВЕЋИМ ДЕЛОМ ГОДИНЕ ЈЕР СУ УСЛОВИ У ПОТПУНОСТИ KОНТРОЛИСАНИ.

