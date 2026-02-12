Фондација Карић: Саучешће породици Бехлули
Аутор Г.Н.
Драга породицо Бехлули,
Са дубоким болом и искреном тугом примио сам вест да нас је напустио наш драги пријатељ Недим, син Џевада и Мурадије, мој комшија, друг из детињства и брат по срцу.
Рођени смо у Пећи, расли смо заједно, делили хлеб, куће, радости и тешке дане. Људе нисмо делили по вери или имену, већ по срцу. Где су била деца, ту је била и породица. Тако су нас училе наше мајке, једноставношћу, поштењем и људскошћу.
Недим је био човек доброте, достојанства и тихе снаге. Човек кога нећемо памтити по ономе што је имао, већ по ономе што је био. Оставио је неизбрисив траг у срцима свих који су имали срећу да га упознају.
Нека га Господ прими к себи у Царство небеско, међу праведне и анђеле, а вама, његовој деци, породици и целом роду Бехлули, нека подари снагу, мир и утеху. Иако смо расути широм света, знајте да су љубав, сећање и брига једних за друге јачи од сваке даљине.
Нека је вечан његов помен.
Моје најискреније и братско саучешће,
Богољуб и Мара са породицом Kарић
E dashur familje Behluli,
Me dhimbje të thellë dhe trishtim të sinqertë mora lajmin se na ka lënë miku ynë i dashur Nedim, biri i Xhevatit dhe Muradijes – fqinji im, shoku i fëmijërisë dhe vëllai i zemrës.
Kemi lindur në Pejë, jemi rritur së bashku, kemi ndarë bukën, shtëpitë, gëzimet dhe ditët e vështira. Nuk i ndanim njerëzit sipas fesë apo emrit, por sipas zemrës. Aty ku kishte fëmijë, kishte edhe familje. Kështu na mësuan nënat tona – me thjeshtësi, ndershmëri dhe njerëzi.
Nedimi ishte njeri i mirësisë, dinjitetit dhe forcës së heshtur. Njeri që nuk do ta kujtojmë për atë që kishte, por për atë që ishte. Ai la gjurmë të pashlyeshme në zemrat e të gjithëve që patën fatin ta njohin.
Zoti e pastë pranë vetes, në Mbretërinë Qiellore, mes të drejtëve dhe engjëjve, ndërsa juve – fëmijëve të tij, familjes dhe gjithë fisit Behluli – ju dhëntë forcë, paqe dhe ngushëllim. Edhe pse të shpërndarë nëpër botë, dijeni se dashuria, kujtimi dhe kujdesi për njëri-tjetrin janë më të forta se çdo largësi.
I paharruar qoftë kujtimi i tij.
Ngushëllimet e mia më të sinqerta dhe vëllazërore,
Bogolub dhe Mara me familjen Kariq