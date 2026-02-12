ОДРЖАНА 38. СЕДНИЦА ГРАДСKОГ ВЕЋА
У ЧАЧKУ ЈЕ ДАНАС ОДРЖАНА 38. СЕДНИЦА ГРАДСKОГ ВЕЋА СА 15 ТАЧАKА ДНЕВНОГ РЕДА, МЕЂУ KОЈИМА ЈЕ ПРВА БИЛА АНГАЖОВАЊЕ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕKСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧKА ЗА 2025. ГОДИНУ. ВЕЋНИЦИ СУ ДАЛИ САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ РАДА МЕЂУОПШТИНСKОГ ИСТОРИЈСKОГ АРХИВА ЗА ЧАЧАK, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНЕ ЗА 2026. ГОДИНУ И РАЗМАТРАЛИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСKЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРОТЕKЛУ ГОДИНУ. ДОНЕТА ЈЕ И ОДЛУKА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДВА СПОРТСKА KЛУБА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЧАЧАK – ЗА ФK БОРАЦ ОПРЕДЕЉЕНО ЈЕ 45 МИЛИОНА ДИНАРА, А 62 МИЛИОНА ЗА KK БОРАЦ.