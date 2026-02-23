ЧЕСТИТКА И ДАР МИЛАНКЕ И БОГОЉУБА СА ПОРОДИЦОМ КАРИЋ ПОВОДОМ ДВА ВЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ
Почасна председница Фондације „Браћа Kарић“, Миланка Kарић, присуствовала је свечаности у Српском народном позоришту у Новом Саду, уприличеној поводом обележавања великог јубилеја – два века од оснивања Матице српске. Том приликом уписала се у књигу утисака и истакла културни и историјски значај ове институције за српски народ: „Велика је част бити вечерас са вама, у Новом Саду, на јубилеју Матице српске, обележавању 200 година њеног постојања! Од 1826. године, од свог оснивања у Пешти, Матица српска поставила је темеље српске културе, науке и образовања. Два века трајања сведоче о снази једне идеје – да народ који негује своју реч, своју књигу и своје памћење , никада не може бити мали. Матица српска била је и остала чувар нашег језика, идентитета и духовности, светионик који је кроз историју осветљавао пут многим генерацијама и сабирао најумније и најпросвећеније међу нама“.
Честитавши јубилеј Матице српске у своје и име свог супруга Богољуба, као и у име Kарић Фондације, Миланка Kарић је председнику Матице српске проф. др Драгану Станићу (Ивану Негришорцу) уручила дар за ову значајну српску институцију-икону Пресвете Богородице.
,,Дозволите ми да вам, у име Фондације Браћа Kарић и Пећке Патријаршије, предам овај дар – икону Пресвете Богородице, као знак дубоког поштовања и благодарности, али и као молитвену жељу да Матица српска и у вековима који долазе, остане место саборности, мудрости и стваралаштва, да чува, сабира и надахњује све који у њој стварају и служе народу“, рекла је овом приликом Миланка Kарић пожелевши још једном срећан и благословен јубилеј.