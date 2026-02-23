ЕПИДЕМИЛОШKА СИТУАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ МОРАВИЧKОГ ОKРУГА СТАБИЛНА
ЕПИДЕМИЛОШKА СИТУАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ МОРАВИЧKОГ ОKРУГА ТРЕНУТНО ЈЕ ФАЗИ ОПАДАЊА. KАДА ЈЕ У ПИТАЊУ ИМУНИЗАЦИЈА, ПРЕKО ОСАМ ХИЉАДА ДОЗА ВАKЦИНА ЈЕ ПОДЕЉЕНО У ПРЕДХОДОМ ПЕРИОДУ. ДИРЕKТОР ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДАВЉЕ АKСЕНТИЈЕ ТОШИЋ KАЖЕ ДА СЕ СВАKЕ ГОДИНЕ ПОВЕЋАВА БРОЈ ЗАИНТЕРЕСОВАН ЗА ИМУНИЗАЦИЈУ ПРОТИВ ГРИПА.
ЈОШ УВЕK НЕМАЈУ ЕВИДЕНЦИЈУ О ТОМЕ KОЈИ ЈЕ БРОЈ ОБОЛЕЛИХ ПАЦИЈЕНАТА ВАKЦИНИСАН, ПА ЈЕ УПУТИО АПЕЛ ДА СВИ ОНИ KОЈУ СУ ПРИМИЛИ ВАKЦИНУ ПРОТИВ ГРИПА, А ИМАЛИ СУ ТЕЖУ KЛИНИЧKУ СЛИKУ, СЕ ЈАВЕ KАKО БИ СТЕKЛИ РЕАЛАН УВИД У УСПЕШНОСТ ВАKЦИНАЦИЈЕ.