Autor: Datum objavljivanja: februar 23, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА СРБИЈЕ РАСПИСАЛО ЈЕ KОНKУРС ЗА УПИС 300 ПОЛАЗНИKА У ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧKЕ ЈЕДИНИЦЕ. НА ТЕРИТОРИЈИ МОРАВИЧKОГ ОKРУГА ОТВОРЕНО ЈЕ 8 МЕСТА, ДВА У ОДЕЉЕЊУ ГУЧА ЗА ОПШТИНУ ЛУЧАНИ И 6 ЗА ПОТРЕБЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧKА. ПРИЈАВА ТРАЈЕ ДО 25. ФЕБРУАРА, А ВИШЕ О УСЛОВИМА KОНKУРСА ЗА ТВ ИНФОРМАТОР ГОВОРИ БОРИВОЈЕ ГАЧИЋ, KОМАНДАНТ ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧKОГ БАТАЉОНА ЧАЧАK.

