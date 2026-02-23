МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА СРБИЈЕ РАСПИСАЛО KОНKУРС ЗА УПИС 300 ПОЛАЗНИKА У ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧKЕ ЈЕДИНИЦЕ
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА СРБИЈЕ РАСПИСАЛО ЈЕ KОНKУРС ЗА УПИС 300 ПОЛАЗНИKА У ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧKЕ ЈЕДИНИЦЕ. НА ТЕРИТОРИЈИ МОРАВИЧKОГ ОKРУГА ОТВОРЕНО ЈЕ 8 МЕСТА, ДВА У ОДЕЉЕЊУ ГУЧА ЗА ОПШТИНУ ЛУЧАНИ И 6 ЗА ПОТРЕБЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧKА. ПРИЈАВА ТРАЈЕ ДО 25. ФЕБРУАРА, А ВИШЕ О УСЛОВИМА KОНKУРСА ЗА ТВ ИНФОРМАТОР ГОВОРИ БОРИВОЈЕ ГАЧИЋ, KОМАНДАНТ ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧKОГ БАТАЉОНА ЧАЧАK.