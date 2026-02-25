Електронска писарница-један од најзначајнијих сегмената реформе јавне управе
Електронска писарница, један је од најзначајнијих сегмената реформе јавне управе. Србија има централну писарницу, која је кичма државне администрације. Она је неопходна како би сваки предмет и документација у поступцима које грађани и привреда воде пред државом пролазили кроз један јединствени систем. Због важности дигитализације, градовима и општинама, међу којма је и Чачак, пружена је стручна, техничка и менторска подршка, како би се омогућила модернизација и унапређење јавних услуга. У нашем граду фокус је стављен на комплетан прелазак рада у систем Писарнице.