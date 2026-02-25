Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » Електронска писарница-један од најзначајнијих сегмената реформе јавне управе

Електронска писарница-један од најзначајнијих сегмената реформе јавне управе

Autor: Datum objavljivanja: februar 25, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0

Електронска писарница, један је од најзначајнијих сегмената реформе јавне управе. Србија има централну писарницу, која је кичма државне администрације. Она је неопходна како би сваки предмет и документација у поступцима које грађани и привреда воде пред државом пролазили кроз један јединствени систем. Због важности дигитализације, градовима и општинама, међу којма је и Чачак, пружена је стручна, техничка и менторска подршка, како би се омогућила модернизација и унапређење јавних услуга. У нашем граду фокус је стављен на комплетан прелазак рада у систем Писарнице.

Share

O autoru

Broj objavljenih članaka : 25597

Povezani sadržaji

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top