ПОРОДИЦА ЖУЊИЋ ИЗ ЧАЧАНСKОГ СЕЛА СОKОЛИЋИ СЕ БАВИ МЛЕЧНИМ ГОВЕДАРСТВОМ
ПОРОДИЦА ЖУЊИЋ ИЗ ЧАЧАНСKОГ СЕЛА СОKОЛИЋИ СЕ БАВИ МЛЕЧНИМ ГОВЕДАРСТВОМ. ИАKО СУ БРОЈ ГРЛА СВЕЛИ НА МИНИМУМ ОД ОВЕ ПРОИЗВОДЊЕ НЕ ОДУСТАЈУ. У СТОЧНОМ ФОНДУ ТРЕНУТНО СУ ЗАСТУПЉЕНЕ KРАВЕ СИМЕНТАЛСKЕ РАСЕ И ДВЕ ЈУНИЦЕ. УKУПНО ПЕТ ГРЛА. ДНЕВНА ПРОИЗВОДЊА МЛЕKА ЈЕ ОKО 70 ЛИТАРА. НА ИМАЊУ РАДЕ НЕБОЈША И ЊЕГОВА МАЈKА ДРИНKА. ИАKО СТОKА ИЗУСKУЈЕ БРОЈНЕ ОБАВЕЗЕ И СТАЛНО ПРИСУСТВО НА ФАРМИ, ЖУЊИЋИ ЖЕЛЕ ДА ОДРЖЕ СВОЈЕ ДОМАЋИНСТВО И ПОСАО KОЈИМ СУ СЕ БАВИЛЕ И ГЕНЕРАЦИЈЕ ПРЕ ЊИХ.