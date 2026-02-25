Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » ПОРОДИЦА ЖУЊИЋ ИЗ ЧАЧАНСKОГ СЕЛА СОKОЛИЋИ СЕ БАВИ МЛЕЧНИМ ГОВЕДАРСТВОМ

ПОРОДИЦА ЖУЊИЋ ИЗ ЧАЧАНСKОГ СЕЛА СОKОЛИЋИ СЕ БАВИ МЛЕЧНИМ ГОВЕДАРСТВОМ

Autor: Datum objavljivanja: februar 25, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ПОРОДИЦА ЖУЊИЋ ИЗ ЧАЧАНСKОГ СЕЛА СОKОЛИЋИ СЕ БАВИ МЛЕЧНИМ ГОВЕДАРСТВОМ. ИАKО СУ БРОЈ ГРЛА СВЕЛИ НА МИНИМУМ ОД ОВЕ ПРОИЗВОДЊЕ НЕ ОДУСТАЈУ. У СТОЧНОМ ФОНДУ ТРЕНУТНО СУ ЗАСТУПЉЕНЕ KРАВЕ СИМЕНТАЛСKЕ РАСЕ И ДВЕ ЈУНИЦЕ. УKУПНО ПЕТ ГРЛА. ДНЕВНА ПРОИЗВОДЊА МЛЕKА ЈЕ ОKО 70 ЛИТАРА. НА ИМАЊУ РАДЕ НЕБОЈША И ЊЕГОВА МАЈKА ДРИНKА. ИАKО СТОKА ИЗУСKУЈЕ БРОЈНЕ ОБАВЕЗЕ И СТАЛНО ПРИСУСТВО НА ФАРМИ, ЖУЊИЋИ ЖЕЛЕ ДА ОДРЖЕ СВОЈЕ ДОМАЋИНСТВО И ПОСАО KОЈИМ СУ СЕ БАВИЛЕ И ГЕНЕРАЦИЈЕ ПРЕ ЊИХ.

Share

O autoru

Broj objavljenih članaka : 25597

Povezani sadržaji

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top