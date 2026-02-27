ОДРЖАНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА
НА ЈУЧЕ ОДРЖАНОЈ 41. РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НАЧЕЛНИК ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ПРЕДСТАВИО ЈЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШТАБА ЗА 2025. ГОДИНУ КОЈИ ЋЕ БИТИ ДОСТАВЉЕН СКУПШТИНИ ГРАДА НА УСВАЈАЊЕ. ТАКОЂЕ, ЕРИЋ ЈЕ ГОВОРИО И О СПРОВЕДЕНОЈ, АЛИ И О БУДУЋИМ ОБУКАМА ПРИПАДНИКА ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ, КОЈИ СУ, КАКО ЈЕ НАВЕО, ДАЛИ ИЗУЗЕТАН ДОПРИНОС ПРОШЛЕ ГОДИНЕ У САНИРАЊУ ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ.