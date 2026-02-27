Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » УСКОРО ЗАМЕНА СТАБАЛА У УЛИЦАМА БАТЕ ЈАНКОВИЋА И КНЕЗА МИЛОША

УСКОРО ЗАМЕНА СТАБАЛА У УЛИЦАМА БАТЕ ЈАНКОВИЋА И КНЕЗА МИЛОША

ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЛЕПО ВРЕМЕ КОРИСТИ КАКО БИ РЕАЛИЗОВАЛО АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ ТИЧУ УРЕЂЕЊА ЈАВНИИМ ПОВРШИНА, КАКО У ЦЕНТРУ, ТАКО И НА РУБНИМ ДЕЛОВИМА ГРАДА. ТРЕНУТНО, У САРАДЊИ СА ЈКП КОМУНАЛАЦ СПРОВОДИ АКТИВНОСТИ ПРАЊА УЛИЦА, АЛИ ИСКОРО БИ ТРЕБАЛО ДА ЗАПОЧНУ ЗАМЕНУ СТАБАЛА У УЛИЦАМА КНЕЗА МИЛОША И БАТЕ ЈАНКОВИЋА.
ДИРЕКТРОР ГРАДСКОГ ЗЕЛЕНИЛА, ДЕЈАН ЋОСИЋ ИСТИЧЕ ДА СУ РАЗЛОЗИ ЗА ТО БИОЛОШКА ЗРЕЛОСТ СТАБАЛА КОЈА ВЕЋ ДЕЦЕНИЈАМА КРАСЕ НАС ГРАД, АЛИ КОЈА СУ ПОЧЕЛА ДА РУИНИРАЈУ ИНФРАСТРУКТУРИ И ТАКО УГРОЖАВАЈУ БЕЗБЕДНОСТ ПРОЛАЗНИКА

