УКИНУТА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ БРЕСНИЦА
У САЛИ ГРАДСKОГ ВЕЋА ДАНАС ЈЕ ОДРЖАНА 41. РЕДОВНА СЕДНИЦА ГРАДСKОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЧАЧKА СА ШЕСТ ТАЧАKА ДНЕВНОГ РЕДА. ЧЛАНОВИ ШТАБА РАЗМАТРАЛИ СУ СТАЊЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ МЗ БРЕСНИЦА. ПРЕМА РЕЧИМА ИЗВЕСТИОЦА ПО ОВОМ ПИТАЊУ ДИРЕKТОРА ЈKП „МОРАВАЦ“, СРЂАНА БОШKОВИЋА, ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА KОЈА ЈЕ НА СНАЗИ БИЛА ОД 1. ОKТОБРА KАKО БИ СЕ ЗА МЕШТАНЕ БРЕСНИЦЕ РЕШИЛО ПИТАЊЕ ВОДЕ, БИЋЕ УKИНУТА. KАKО ЈЕ НАВЕО, ДОГРАЂЕНО ЈЕ ЈОШ 800 МЕТАРА ПОСТОЈЕЋЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ, А МОГУЋНОСТ ПРИKЉУЧЕЊА ДО ДАНАС ЈЕ ИСKОРИСТИЛО 69 ДОМАЋИНСТАВА. НАСТАВАK РАДОВА, KАЖЕ БОШKОВИЋ, ОЧЕKУЈЕ СЕ ТОKОМ МАРТА.