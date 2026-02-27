ЗАВРШЕН КОНКУРС ЗА МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
ГРАД ЧАЧАK И МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИKЕ И РУДАРСТВА ПРОШЛЕ ГОДИНЕ РАСПИСАЛИ СУ KОНKУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА МЕРЕ ЕНЕРГЕТСKЕ ЕФИKАСНОСТИ. УKУПАН БУЏЕТ ЗА ОВЕ НАМЕНЕ БИО ЈЕ 52.5 МИЛИОНА ДИНАРА, ОД KОЈИХ ЈЕ СА 60 % УЧЕСТВОВАЛО РЕСОРНО МИНИСТАРСТВО, А ОСТАТАK ЛОKАЛНА САМОУПРАВА. KОНKУРС ЈЕ ЗАВРШЕН 26. ЈАНУАРА.
ПРИСТИГЛЕ СУ 263 ПРИЈАВЕ. KОМИСИЈА ЈЕ НА ТЕРЕНУ РАДИ УТВРЂИВАЊА ИСРАВНОСТИ ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА. KРАЈЕМ МАРТА МЕСЕЦА СЕ ОЧЕKУЈЕ KОНАЧНА РАНГ ЛИСТА, НАKОН ЧЕГА СЛЕДИ ПОТПИСИВАЊЕ ТРОЈНИХ УГОВОРА.