Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » ОЛАКШАНО ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ

ОЛАКШАНО ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ

Autor: Datum objavljivanja: mart 03, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде саопштило је да је, у циљу благовремене подршке током пролећне сетве, апликацијом еАграр убрзан процес подношења и обраде захтева за подстицаје по хектару. У оквиру апликације еАграр уведена је нова функционалност која омогућава приказ сателитских снимака пријављених парцела у Регистар пољопривредних газдинстава. Како наводе из Министарства ова опција олакшава препознавање парцела и омогућава лакшу и прецизну пријаву култура које се на њима налазе.

Share

O autoru

Broj objavljenih članaka : 25625

Povezani sadržaji

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top