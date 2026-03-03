ОЛАКШАНО ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде саопштило је да је, у циљу благовремене подршке током пролећне сетве, апликацијом еАграр убрзан процес подношења и обраде захтева за подстицаје по хектару. У оквиру апликације еАграр уведена је нова функционалност која омогућава приказ сателитских снимака пријављених парцела у Регистар пољопривредних газдинстава. Како наводе из Министарства ова опција олакшава препознавање парцела и омогућава лакшу и прецизну пријаву култура које се на њима налазе.