ПРИЈАВЕ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПО ХЕКТАРУ ПССС

НА ЈУЧЕ ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ КОЈЕ ИЗНОСЕ 18 ХИЉАДА ПО ХЕКТАРУ, ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧИ СУ ВЕЋ ПОЧЕЛИ ДА ШАЉУ ПРИЈАВЕ. ПОРЕД ОБАВЕЗНЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ ДОМАЋИНСТАВА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ЗА СРЕДСТВА, ОД ОВЕ ГОДИНЕ УВЕДЕНА ЈЕ НОВИНА, А ТО ЈЕ ПРАВДАЊЕ СРЕДСТАВА ФИСКАЛНИМ РАЧУНИМА ДО КРАЈА ЈУНА МЕСЕЦА.
ИЗ ПОЉОПРИВРЕДНЕ САВЕТОДАВНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ У ЧАЧКУ МОЛЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ ДА СЕ СУКЦЕСИВНО ПРИЈАВЉУЈУ, ПОШТО ЈЕ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ДО 1. АПРИЛА, КАКО БИ СЕ ИЗБЕГЛЕ ВЕЛИКЕ ГУЖВЕ И ВИШЕСАТНА ЧЕКАЊА.

