ПОКРЕР СНАГА СРБИЈЕ- БК
Аутор фотографије Г.Н.
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Председник Покрета Снага Србије – БК, господин Драгомир Карић, посетио је Суботицу, Смедерево, Пожаревац и Крагујевац, где је на трибинама Покрета разговарао са великим бројем чланова, симпатизера и грађана. У сваком граду дочекан је са топлином, поштовањем и искреном вером да Србија може и мора боље.
Оно што је оставило најјачи утисак јесте чињеница да су људи долазили са својом децом и унуцима. Данас у Покрету Снага Србије – БК већ имамо три генерације заједно — деке, баке, очеве и унуке.
Посебну емоцију изазвао је наш најстарији члан, од 98 година, који је поручио:
„Први пут сам политички постао активан са Покретом Снага Србије БК 2004. године. И живећу док Покрет не победи. Једино верујем у економску политику и рад. Све друго смо видели.“
Његове речи изазвале су аплаузе и сузе присутних.
Грађани широм Србије данас траже мир, сигурност, рад и наду. Не желе свађе и поделе, већ државу у којој човек може поштено да живи од свога рада.
Покрет Снага Србије – БК зато пред народ излази са јасним програмом:
— пуна запосленост и отварање нових радних места
— бесплатне стипендије за све студенте
— бесплатно образовање за децу и младе
— бесплатни годишњи здравствени прегледи за све грађане
— сигуран откуп пољопривредних производа
— највеће субвенције домаћим фармерима и произвођачима
— развој домаће индустрије и аграра
— останак младих у Србији
Не сме више млеко да се просипа улицама Србије. Не сме српски сељак да пропада. Не смеју наша деца да одлазе у свет јер овде немају перспективу.
Ко улаже у мозак, знање, образовање и културу — тај гради богату државу и богат народ.
У Суботици, Смедереву, Пожаревцу и Крагујевцу грађани су нас дочекивали са сузама, загрљајима и речима охрабрења. То није била политика — то је био сусрет народа који верује да Србија може боље.
СРБИЈА МОРА ДА РАЂА, РАДИ И ГРАДИ!
Породица је снага Србије.
Рад је снага Србије.
Економија је снага Србије.
Прес-служба
Покрет Снага Србије – БК
Београд