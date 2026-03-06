Кабинет Богољуба Карића: Лажна вест и покушај преваре грађана злоупотребом имена Богољуба Карића
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
ДЕМАНТ И УПОЗОРЕЊЕ ГРАЂАНИМА
Београд, 05.03.2026.
Кабинет господина Богољуба Карића најоштрије демантује лажну вест објављену на порталу „Србија Данас“ (xiqafeamu.autos) дана 05.03.2026. године, под насловом „Богољуб Карић постао жртва клевете: скандал у емисији ‘Ново јутро’ са Јованом Јеремић“.
Наведени текст је у потпуности измишљен и представља класичан пример злоупотребе имена и угледа господина Карића у циљу промоције преварне инвестиционе шеме под називом „MonterasGas“. У питању је лажирани интервју са фабрикованим цитатима, који никада није снимљен нити емитован, а чија је једина сврха да обмане грађане Републике Србије и наведе их на финансијску штету.
Посебно истичемо следеће чињенице:
1. Господин Богољуб Карић није учествовао у наведеној епизоди емисије „Ново јутро“ на телевизији Pink, нити је водио било какав разговор са Јованом Јеремић на поменуту тему. Цитати приписани господину Карићу су у потпуности измишљени.
2. Пројекат „MonterasGas“ нема никакве везе са Народном банком Србије, нити са господином Карићем или било којом компанијом из пословне групе Карић. Тврдња да је Народна банка Србије покренула овај пројекат је потпуна неистина.
3. Портал на коме је објављен текст (домен xiqafeamu.autos) није легитиман медијски портал, већ лажна веб страница креирана искључиво у сврху преваре, која имитира визуелни идентитет познатих медија како би деловала уверљиво.
4. Целокупан текст представља облик интернет преваре (тзв. „scam“) која злоупотребом имена познатих личности покушава да придобије поверење грађана и наведе их да уложе новац у непостојеће и фиктивне пројекте.
УПОЗОРЕЊЕ ГРАЂАНИМА: Позивамо све грађане да не наседају на овакве преваре и да ни у ком случају не уплаћују новац на основу информација из наведеног текста. Свака понуда која обећава високе зараде без ризика, посебно уз злоупотребу имена познатих личности и институција, представља класичну преварну шему.
Правни тим господина Карића је већ предузео све неопходне кораке:
— Поднета је кривична пријава надлежним органима Републике Србије против непознатих лица због злоупотребе имена и угледа, ширења лажних вести и покушаја преваре грађана;
— Затражено је хитно уклањање спорног садржаја са интернета и обавештене су релевантне институције, укључујући Одељење за високотехнолошки криминал МУП-а Републике Србије;
— Обавештена је Народна банка Србије о злоупотреби њеног имена у контексту фиктивног пројекта „MonterasGas“.
Господин Богољуб Карић и његов кабинет задржавају право на покретање свих правних поступака ради заштите угледа, части и достојанства, укључујући тужбе за накнаду штете против свих одговорних лица.
Молимо грађане који су наишли на овакав или сличан садржај да га пријаве надлежним органима и да информације о активностима господина Карића проверавају искључиво путем званичних канала комуникације.