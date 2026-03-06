ПОМОЋ ЗА ИРЕНУ КОЈА БОЛУЈЕ ОД МУЛТИПЛЕСКЛЕРОЗЕ
С обзиром да сам остала без терапије у Србији, јер је на моју дијагнозу утицала тако што сам добила прогресију основне болести и карцином (успешно оперисана прошле године), и да лекари у нашој земљи више немају начин да ми помогну, била сам принуђена да спас потражим негде ван наших граница.
Могућност за стопирање болести и опоравак, смањење или потпуно нестајање садашњих недостатака јавља се на Националној клиници „Пирогов“ у Москви, где ми је за 27. мај 2026. године заказан почетак лечења и трансплантација матичних ћелија. Да бих ја добила могућност да поново станем на ноге, да будем добра мајка, ћерка, жена, новинар…потребно је прикупити нешто мање од 58.000 евра, на чему радимо кроз хуманитарну акцију и уз помоћ Фондације Буди хуман.
Све потребне информације су на линку: