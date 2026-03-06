СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА, ПИВА И ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА
Према Уредби о утврђивању Програма за подстицај развоја прерађивачких капацитета у области производње вина, пива и јаких алкохолних пића од 100 одсто домаће сировине у 2026. години, коју је усвојила Влада Србије, за реализацију је опредељено 150 милиона динара. Средства су намењена као бесповратне субвенције за суфинансирање инвестиција у производне капацитете. Јавни позив за реализацију овог програма биће објављен на сајтовима Министарства привреде и Фонда за развој и биће отворен до утрошка средстава, најкасније до 30. априла 2026. године.