У ЧАЧКУ ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О ПЛАНУ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У ЧАЧКУ ЗА ПЕРИОД ОД 2025-2030. ГОДИНЕ
ЈУЧЕ ЈЕ У ЧАЧКУ ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О ПЛАНУ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У ЧАЧКУ ЗА ПЕРИОД ОД 2025-2030. ГОДИНЕ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА МЕРЕ И АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЋЕ БИТИ ПРЕДУЗЕТЕ СА ЦИЉЕМ ПОБОЉШАНЈА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.
ПОМОЋНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИКА МАРЈАНА ПЕТРОНИЈЕВИЋ ЈЕ ОВОМ ПРИЛИКОМ ПОДСЕТИЛА НА МЕРЕ КОЈЕ ЈЕ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА СПРОВЕЛА У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ СА ЦИЉЕМ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ НАШЕГ ГРАДА.