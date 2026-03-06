Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » У ЧАЧКУ ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О ПЛАНУ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У ЧАЧКУ ЗА ПЕРИОД ОД 2025-2030. ГОДИНЕ

У ЧАЧКУ ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О ПЛАНУ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У ЧАЧКУ ЗА ПЕРИОД ОД 2025-2030. ГОДИНЕ

ЈУЧЕ ЈЕ У ЧАЧКУ ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О ПЛАНУ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У ЧАЧКУ ЗА ПЕРИОД ОД 2025-2030. ГОДИНЕ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА МЕРЕ И АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЋЕ БИТИ ПРЕДУЗЕТЕ СА ЦИЉЕМ ПОБОЉШАНЈА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.
ПОМОЋНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИКА МАРЈАНА ПЕТРОНИЈЕВИЋ ЈЕ ОВОМ ПРИЛИКОМ ПОДСЕТИЛА НА МЕРЕ КОЈЕ ЈЕ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА СПРОВЕЛА У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ СА ЦИЉЕМ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ НАШЕГ ГРАДА.

