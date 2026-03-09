ПОДРШКА РАЗВОЈУ РУРАЛНОГ ТУРИЗМА
Министарство туризма и омладине расписало је Јавни позив за доделу средстава подстицаја за развој и унапређења руралног туризма и угоститељства на територији Републике Србије. Средства подстицаја се додељују бесповратно, а максималан износ по пројекту је до 2.900.000 динара. Корисник је дужан да сопственим учешћем обезбеди најмање десет одсто од укупне вредности пројекта, може конкурисати са једним пројектом, а рок за његову реализацију је 12 месеци од дана уплате средстава. Подношење захтева је до 31. марта текуће године.