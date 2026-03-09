ТЕСТИРАЊЕ ВИДИКОВЦА НА КАБЛАРУ ПОД КОНТРОЛОМ
Јуче је на видиковцу на Каблару био трећи дан тестирања оптерећења објеката, како би био потпуно безбедан за све оне који ће га посетити. Према речима професора др Данијела Кукараса, дипломираног грађевинског инжињера Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, који је задужен за тестирање, на велику платформу је постављено оптерећење од 500 до 550 килограма по квадратном метру, што представља кумулативни збир свих терета постављених од почетка процеса, а провера ће се односити и на еластично понашање конструкције. Према професоровим речима, за сада је све под контролом.