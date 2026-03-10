Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » ПОРОДИЦА ДОМАНОВИЋ ИЗ СОКОЛИЋА, ЈЕДНА ОД РЕТКИХ У ОВОМ ЧАЧАНСКОМ СЕЛУ КОЈА СЕ БАВИ ПРЕРАДОМ МЛЕКА

ПОРОДИЦА ДОМАНОВИЋ ИЗ СОКОЛИЋА, ЈЕДНА ОД РЕТКИХ У ОВОМ ЧАЧАНСКОМ СЕЛУ КОЈА СЕ БАВИ ПРЕРАДОМ МЛЕКА

ПОРОДИЦА ДОМАНОВИЋ ИЗ СОКОЛИЋА, ЈЕДНА ЈЕ ОД РЕТКИХ У ОВОМ ЧАЧАНСКОМ СЕЛУ КОЈА СЕ БАВИ ПРЕРАДОМ МЛЕКА. СХОДНО ЗАХТЕВИМА КУПАЦА, СПРАВЉАЈУ СИРЕВЕ КОЈИ СЕ РАЗЛИКУЈУ ПО САДРЖАЈУ МАСНОЋА И КАЈМАК. НЕМАЈУ ПРОБЛЕМ СА ПЛАСМАНОМ ЈЕР ЗА ЊИХОВИМ ПРОИЗВОДИМА ВЛАДА ВЕЛИКА ПОТРАЖЊА. ГЛАВНА ПЛАНИНКА ЈЕ ИРЕНА КОЈА СЕ ОСЛАЊА НА ТРАДИЦИОНАЛНЕ РЕЦЕПТЕ. У ОВОМ ПОСЛУ ДОМАНОВИЋИ СУ ПРОНАШЛИ ОДЛИЧНУ РАЧУНИЦУ И СТАБИЛАН ПРИХОД ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ.

