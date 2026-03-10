ОДРЖАНА РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ ПОД НАЗИВОМ „ЦВЕЋЕ НА ДАР“
У МАЛОЈ САЛИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОДРЖАНА ЈЕ РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ ПОД НАЗИВОМ „ЦВЕЋЕ НА ДАР.“МАЛИШАНИ СУ У ЈЕДНОЧАСОВНОЈ РАДИОНИЦИ УЖИВАЛИ,ДРУЖЕЋИ СЕ И ПРАВЕЋИ ЦВЕТНЕ АРАНЖМАНЕ У ЧАСТ 8.МАРТА ДАНА ЖЕНА.
