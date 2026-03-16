У ГРАДСКО КУЋИ ОРГАНИЗОВА ПРИЈЕМ ДЕЛЕГАЦИЈЕ РУСКЕ СТРАНКЕ
Председник Руске странке у Србији Слободан Николић, заједно са сарадницима, посетио је Градску управу Чачак и локално руководство, како би разговарали о питањима и изазовима са којима се суочава руска мањина у Србији, као и о могућностима унапређења сарадње са локалном самоуправом.
Током састанка истакнуто је да ће Град Чачак учинити све што је у његовој надлежности како би помогао у решавању проблема који се могу решавати на локалном нивоу, али и да ће пружити подршку у покретању иницијатива према републичким институцијама, када су у питању проблеми који превазилазе надлежности Града.