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У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ОРГАНИЗОВАН ПРИЈЕМ ГРАЂАНА СА КОЈИМА ЈЕ РАЗГОВАРАО НАРОДНИ ПОСЛАНИК ИЛО МИХАЈЛОВСКИ

Autor: Datum objavljivanja: mart 17, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ДАНАС ЈЕ ОРГАНИЗОВАН ПРИЈЕМ ГРАЂАНА СА КОЈИМА ЈЕ РАЗГОВАРАО НАРОДНИ ПОСЛАНИК ИЛО МИХАЈЛОВСКИ.
ОВА ИНИЦИЈАТИВА ЈЕ ПОКРЕНУТА СА ЦИЉЕМ ДИРЕКТНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И БОЉЕГ ЗАСТУПАЊА ИНТЕРЕСА НАШИХ СУГРАЂАНА У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
ПРАКСА ЋЕ БИТИ НАСТАВЉЕНА СВАКОГ ПОНЕДЕЉКА ОД 10-12 ЧАСОВА, ГДЕ ЋЕ СЕ СМЕЊИВАТИ НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ ИЗ ЧАЧКА. СЛЕДЕЋИ ПОНЕДЕЉАК ГРАЂАНИМА ЋЕ НА РАСПОЛАГАЊУ БИТИ НАРОДНА ПОСЛАНИЦА САЊА ЋАЛОВИЋ, А ПОНЕДЕЉЕКА НАКОН ТОГА НАРОДНА ПОСЛАНИЦА БИЉАНА ЈАКОВЉЕВИЋ

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