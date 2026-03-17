У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ОРГАНИЗОВАН ПРИЈЕМ ГРАЂАНА СА КОЈИМА ЈЕ РАЗГОВАРАО НАРОДНИ ПОСЛАНИК ИЛО МИХАЈЛОВСКИ
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ДАНАС ЈЕ ОРГАНИЗОВАН ПРИЈЕМ ГРАЂАНА СА КОЈИМА ЈЕ РАЗГОВАРАО НАРОДНИ ПОСЛАНИК ИЛО МИХАЈЛОВСКИ.
ОВА ИНИЦИЈАТИВА ЈЕ ПОКРЕНУТА СА ЦИЉЕМ ДИРЕКТНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И БОЉЕГ ЗАСТУПАЊА ИНТЕРЕСА НАШИХ СУГРАЂАНА У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
ПРАКСА ЋЕ БИТИ НАСТАВЉЕНА СВАКОГ ПОНЕДЕЉКА ОД 10-12 ЧАСОВА, ГДЕ ЋЕ СЕ СМЕЊИВАТИ НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ ИЗ ЧАЧКА. СЛЕДЕЋИ ПОНЕДЕЉАК ГРАЂАНИМА ЋЕ НА РАСПОЛАГАЊУ БИТИ НАРОДНА ПОСЛАНИЦА САЊА ЋАЛОВИЋ, А ПОНЕДЕЉЕКА НАКОН ТОГА НАРОДНА ПОСЛАНИЦА БИЉАНА ЈАКОВЉЕВИЋ