ПОЖАРИ НА ГРАЂЕВИНСКИМ ОБЈЕКТИМА
Приликом извиђања терена, уз помоћ дронова којима су управљали припадници Ватрогасно-спасилачког батаљона из Новог Сада на подручју три села откривени су пожари на отвореном простору, који су ефикасном интервенцијом ватрогасаца – спасилаца угашени. Припадници Сектора за ванредне ситуације ће у наредном периоду, заједно са другим линијама рада Министарства унутрашњих послова, надлежним инспекцијским службама републичког и локалног нивоа, појачати надзор и обилазак терена и у другим деловима Републике Србије ради проналажења неодговорних грађана и њиховог процесуирања како би се смањио број пожара на отвореном простору и повећала безбедност свих грађана, саопштио је МУП Србије. Подсећају да су за непоштовање законских одредби прописане новчане казне у износу од 10.000 динара за физичка лица и од 300.000 до 1.000.000 динара за правна лица.
А с обзиром да и даље траје грејна сезона, повећан је броја пожара и на грађевинским објектима. Разлог томе су, како се наводи у саопштењу МУП-а, неисправни или неочишћени димњаци, непажња приликом ложења пећи на чврста горива, остављање укључених грејалица без надзора, остављање одеће или других запаљивих предмета у близини пећи или грејалица, преоптерећење електро-инсталација и неисправни електрични уређаји. Милан Ерић, начелник Градског и Окружног штаба за ванредне ситуације упутио је апел свим грађанима да предузму све мере безбедности и покажу да су одговорни и према себи и другима.