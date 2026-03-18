РЕГЕНЕРАТИВНА ПОЉОПРИВРЕДА БУДУЋНОСТ АГРО БИЗНИСА
Климатске промене које годинама уназад утичу наразвој агроделтности, задају велику главобољу пољопривредним произвођачима и захтевају од њих да се констатнтно прилагођавају нови условима,што некада буде безуспешно. Стручњаци се све више окрећу принципу агротехничких мера које подразумевају третман земљиште, не третман из ваздуха.
Један од начина је и регенеративна пољопривреда. То подразумева приступ производњи хране који обнавља земљиште, повећава биодиверзитет и секвестрира угљеник, чинећи екосистем отпорнијим на климатске промене. Кроз праксе попут смањеног орања, покровних усева и ротације култура, овај метод побољшава плодност земљишта и сманјује зависност од вештачких ђубрива.