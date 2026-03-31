31. Марта истиче Конкурс за пријаву кандидата за пилоте
Сутра, 31. марта истиче Конкурс за пријаву кандидата за слушаоце Војностручног оспособљавања за резервне официре рода авијације, који је објавило Министарство одбране. Младићи и девојке до 30 година са дипломом основних академских студија могу постати пилоти, а обука почиње 1. септембра. Пријаве се подносе надлежном центру Министарства одбране према месту пребивалишта, као и преко портала еУправе. Више информација може се наћи на сајту Министарства одбране