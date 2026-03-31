31. Марта истиче Конкурс за пријаву кандидата за пилоте

Datum objavljivanja: mart 31, 2026 Kategorija: Друштво

Сутра, 31. марта истиче Конкурс за пријаву кандидата за слушаоце Војностручног оспособљавања за резервне официре рода авијације, који је објавило Министарство одбране. Младићи и девојке до 30 година са дипломом основних академских студија могу постати пилоти, а обука почиње 1. септембра. Пријаве се подносе надлежном центру Министарства одбране према месту пребивалишта, као и преко портала еУправе. Више информација може се наћи на сајту Министарства одбране

