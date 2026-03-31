У КАТРЗИ ОДАТА ПОШТА ПОВОДОМ 43 ГОДИНЕ ОД ПОГИБИЈЕ ПИЛОТА ВЛАДИМИРА ПЕТЗА И МИЛАНА СТЕФАНОВИЋА
У КАТРЗИ ЈЕ ДАНАС КОД СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА “ЗАУСТАВЉЕН ЛЕТ”, ОДАТА ПОШТА ПОВОДОМ 43 ГОДИНЕ ОД ПОГИБИЈЕ ПИЛОТА ВЛАДИМИРА ПЕТЗА И МИЛАНА СТЕФАНОВИЋА. У ОВДАШЊОЈ ШКОЛИ СЛУЖЕН ЈЕ И ПАРАСТОС ОВИМ ПИЛОТИМА, КАО И СТРАДАЛИМ МЕШТАНИМА СЕЛА КАТРГЕ И ОБРВЕ ОД 1912-1918. ГОДИНЕ. ОВОМ ПРИЛИКОМ ЂАЦИ ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА ОШ „ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“ ИЗВЕЛИ СУ И ПРИГОДАН ПРОГРАМ.. У ОВДАШЊОЈ ШКОЛИ СЛУЖЕН ЈЕ И ПАРАСТОС ОВИМ ПИЛОТИМА, КАО И СТРАДАЛИМ МЕШТАНИМА СЕЛА КАТРГЕ И ОБРВЕ ОД 1912-1918. ГОДИНЕ. ОВОМ ПРИЛИКОМ ЂАЦИ ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА ОШ „ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“ ИЗВЕЛИ СУ И ПРИГОДАН ПРОГРАМ.