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У КАТРЗИ ОДАТА ПОШТА ПОВОДОМ 43 ГОДИНЕ ОД ПОГИБИЈЕ ПИЛОТА ВЛАДИМИРА ПЕТЗА И МИЛАНА СТЕФАНОВИЋА

Autor: Datum objavljivanja: mart 31, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0

У КАТРЗИ ЈЕ ДАНАС КОД СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА “ЗАУСТАВЉЕН ЛЕТ”, ОДАТА ПОШТА ПОВОДОМ 43 ГОДИНЕ ОД ПОГИБИЈЕ ПИЛОТА ВЛАДИМИРА ПЕТЗА И МИЛАНА СТЕФАНОВИЋА. У ОВДАШЊОЈ ШКОЛИ СЛУЖЕН ЈЕ И ПАРАСТОС ОВИМ ПИЛОТИМА, КАО И СТРАДАЛИМ МЕШТАНИМА СЕЛА КАТРГЕ И ОБРВЕ ОД 1912-1918. ГОДИНЕ. ОВОМ ПРИЛИКОМ ЂАЦИ ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА ОШ „ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“ ИЗВЕЛИ СУ И ПРИГОДАН ПРОГРАМ.. У ОВДАШЊОЈ ШКОЛИ СЛУЖЕН ЈЕ И ПАРАСТОС ОВИМ ПИЛОТИМА, КАО И СТРАДАЛИМ МЕШТАНИМА СЕЛА КАТРГЕ И ОБРВЕ ОД 1912-1918. ГОДИНЕ. ОВОМ ПРИЛИКОМ ЂАЦИ ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА ОШ „ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“ ИЗВЕЛИ СУ И ПРИГОДАН ПРОГРАМ.

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