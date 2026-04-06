АКЦИЈА МУП-а
У оквиру међународне РОАДПОЛ акције, Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе саобраћајне полиције, од 13. до 19. априла своју активност усмериће на откривање и санкционисање прекорачења брзине. Из МУП-а позивају грађане да се укључе и допринесу већој безбедности у саобраћају тако што ће, најкасније до недеље, 12. априла, доставити предлоге деоница путева на којима би требало појачати контролу брзине. Предлози се могу послати на имејл: усп@муп.гов.рс и треба да садрже прецизну локацију, односно путни правац, како у насељу, тако и ван насеља.