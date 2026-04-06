УПИТНИК О КВАЛИТЕТУ ЖИВОТА У ЧАЧКУ ЕУИНТЕГРА

Datum objavljivanja: april 06, 2026 Kategorija: Друштво

На сајту cacak.rs за грађане је до 6. априла доступан Упитник о различитим аспектима квалитета живота на територији на којој живе. Подаци добијени кроз упитник, кроз програм ЕУИНТЕГРА, користиће се за израду Територијалне стратегије урбаног подручја Краљева, Чачка, Рашке, Врњачке Бање и Ивањице, за анализу постојећег стања, као и у процесу дефинисања развојних потреба. Због тога, из локалне самоуправе позивају све заинтересоване Чачане да својим одговорима дају допринос у изради Стратегије која треба да допринесе оптималном коришћењу финансијских ресурса и развијању веза унутар и изван окружења. Попуњавање упитника је анонимно.

Povezani sadržaji

