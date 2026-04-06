Хелена Велишић и Мина Аћимовић оствариле изванредне резултате на Републичком такмичењу балетских школа Србије

Datum objavljivanja: april 06, 2026 Kategorija: Друштво

Хелена Велишић и Мина Аћимовић, ученице трећег разреда балетске школе „Лујо Давичо“ из Београда, издвојеног одељења у Чачку, у класи наставнице класичног балета Снежане Аћимовић, оствариле су изванредне резултате на Републичком такмичењу балетских школа Србије, одржаном 31. марта у Новом Саду. Посебно се издвојила Мина Аћимовић, која је бриљантним наступом освојила престижну титулу ЛАУРЕАТА са чак 98 бодова – уједно и највишим бројем бодова у својој категорији. Овим резултатом Мина се сврстала међу најуспешније младе балерине у земљи у свом узрасту.

