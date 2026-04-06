ОБЕЛЕЖЕНА 111. ГОДИШЊИЦА СМРТИ НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ
ИСПРЕД БИСТЕ НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ КОД ГИМНАЗИЈЕ, ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДА ЧАЧКА, КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА И УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ КОЈА НОСИ ЊЕНО ИМЕ, ОБЕЛЕЖИЛИ СУ ДАНАС ПОЛАГАЊЕМ ВЕНАЦА И ЦВЕЋА 111. ГОДИШЊИЦУ СМРТИ СЛАВНЕ СЛИКАРКЕ, ХУМАНИСТЕ И ПРВОГ СЕКРЕТАРА ДОБРОТВОРНОГ ДРУШТВА КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА КОЈА ЈЕ ПРЕМИНУЛА У ВАЉЕВСКОЈ БОЛНИЦИ 3. АПРИЛА 1915. ГОДИНЕ. ОД 1960. ГОДИНЕ У ЊЕНУ ЧАСТ У ЧАЧКУ СЕ ОДРЖАВА НАЈСТАРИЈА БИЈЕНАЛНА ИЗЛОЖБА САВРЕМЕНЕ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ У РЕГИОНУ-„МЕМОРИЈАЛ НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ“.