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ОБЕЛЕЖЕНА 111. ГОДИШЊИЦА СМРТИ НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ

Autor: Datum objavljivanja: april 06, 2026 Kategorija: Друштво, Култура | komentara : 0

ИСПРЕД БИСТЕ НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ КОД ГИМНАЗИЈЕ, ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДА ЧАЧКА, КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА И УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ КОЈА НОСИ ЊЕНО ИМЕ, ОБЕЛЕЖИЛИ СУ ДАНАС ПОЛАГАЊЕМ ВЕНАЦА И ЦВЕЋА 111. ГОДИШЊИЦУ СМРТИ СЛАВНЕ СЛИКАРКЕ, ХУМАНИСТЕ И ПРВОГ СЕКРЕТАРА ДОБРОТВОРНОГ ДРУШТВА КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА КОЈА ЈЕ ПРЕМИНУЛА У ВАЉЕВСКОЈ БОЛНИЦИ 3. АПРИЛА 1915. ГОДИНЕ. ОД 1960. ГОДИНЕ У ЊЕНУ ЧАСТ У ЧАЧКУ СЕ ОДРЖАВА НАЈСТАРИЈА БИЈЕНАЛНА ИЗЛОЖБА САВРЕМЕНЕ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ У РЕГИОНУ-„МЕМОРИЈАЛ НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ“.

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