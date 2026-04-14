НАПЛАТА ПАРКИРАЊА КОД ФТН-а
Код Факултета техничких наука недавно је уређен нови паркинг са 200 паркинг места. Од 1. априла је на тој локацији Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ започело наплату паркирања већег броја паркинг места и то радним данима до 16 часова, а суботом до 15 часова. Цена по сату је 30 динара.
Уз честитку за Васкрс, ЈКП „Паркинг сервис” Чачак корисницима својих услуга упућује и обавештење да због обележавања ускршњих празника, неће вршити контролу и наплату паркирања у зонираним деловима града од петка, 10. априла до уторка, 14. априла. Наплата и контрола паркирања почиње у уторак, 14. априла, наводе из овог предузећа.