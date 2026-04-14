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ПРОДУЖЕН РОК ЗА ДИСОВЕ КОНКУРСЕ

Autor: Datum objavljivanja: april 14, 2026 Kategorija: Друштво, Култура | komentara : 0

ПОВОДОМ 63. ДИСОВОГ ПРОЛЕЋА ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ И ОДБОР МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПРОДУЖИЛИ РОК ЗА ДИСОВЕ КОНКУРСЕ ДО 17. АПРИЛА И ТО ЗА НАГРАДУ „МЛАДИ ДИС“ И НАГРАДУ ЗА ЕСЕЈ О ДИСОВОМ СТВАРАЛАШТВУ.

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