ПРОДУЖЕН РОК ЗА ДИСОВЕ КОНКУРСЕ
ПОВОДОМ 63. ДИСОВОГ ПРОЛЕЋА ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ И ОДБОР МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПРОДУЖИЛИ РОК ЗА ДИСОВЕ КОНКУРСЕ ДО 17. АПРИЛА И ТО ЗА НАГРАДУ „МЛАДИ ДИС“ И НАГРАДУ ЗА ЕСЕЈ О ДИСОВОМ СТВАРАЛАШТВУ.
ПОВОДОМ 63. ДИСОВОГ ПРОЛЕЋА ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ И ОДБОР МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПРОДУЖИЛИ РОК ЗА ДИСОВЕ КОНКУРСЕ ДО 17. АПРИЛА И ТО ЗА НАГРАДУ „МЛАДИ ДИС“ И НАГРАДУ ЗА ЕСЕЈ О ДИСОВОМ СТВАРАЛАШТВУ.
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