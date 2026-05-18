БОГОЉУБ КАРИЋ-ОТВОРЕНО ПИСМО ПРЕДСЕДНИЦИМА ТРАМПУ, ПУТИНУ И СИЈУ
Аутор Г.Н.
„Тројици архитеката будућег светског мира“
Поштовани председниче Доналде Трампе,
Поштовани председниче Владимире Владимировичу Путине,
Поштовани председниче Си Ђинпинга,
Обраћам вам се као човек који је читав живот провео градећи — фабрике, компаније, мостове међу људима и народима, верујући да је економија јачи темељ света од сваког сукоба.
Данас човечанство стоји на великој историјској раскрсници.
Свет је подељен, народи уплашени, економије уздрмане, а ратови у Украјини, на Блиском истоку и другим деловима света прете да читаву планету уведу у период дуготрајне нестабилности и опасности коју савремена цивилизација никада није познавала.
У исто време, управо ви представљате тројицу лидера који данас имају снагу да промене ток историје.
Америка, Кина и Русија нису само велике силе. То су три стуба без којих није могуће изградити нови светски мир и нову економску стабилност.
Председниче Трампе, ви сте показали да верујете у снагу економије, индустрије и договора, а не само у политику конфликта.
Председниче Путине, ви сте отворили питање нове глобалне архитектуре и света у којем више неће постојати један центар моћи, већ равнотежа цивилизација и народа.
Председниче Си, ви сте показали да дугорочна стратегија, рад, дисциплина и економски развој могу да подигну стотине милиона људи и промене светску економију.
Зато данас, више него икада, човечанству није потребан нови Хладни рат.
Потребан му је нови договор великих сила.
Договор који ће гарантовати мир, економску сарадњу, слободан развој народа, технолошки напредак и безбедност света.
Ниједан народ не жели рат.
Народи желе посао, сигурност, породицу, достојанство и будућност за своју децу.
Управо зато верујем да би историја памтила овај тренутак као тренутак у којем сте могли да изаберете: или нову еру подела и конфронтација, или нову еру договора, развоја и мира.
Свету су данас потребни мостови, а не нови зидови.
Потребне су фабрике више него фронтови. Потребне су школе више него ровови. Потребна су радна места више него санкције.
Као човек који долази из Србије — земље која је кроз историју осетила и цену рата и вредност мира — верујем да велики лидери остају велики само онда када иза себе оставе мир, стабилност и напредак.
Нека XXИ век не буде век уништења.
Нека постане век сарадње великих цивилизација.
Уверен сам да имате снагу и историјску одговорност да будете архитекте таквог света.
С поштовањем,
Богољуб Карић
О аутору:
Породичан човек. Пионир и реформатор капитализма у Југославији и Русији у време председника Михаила Горбачова. Визионар. Миротворац. Градитељ. Фармер, који се бави сточарством, воћарством и пољопривредом. Оријентисан на органски узгој и здраву храну. Филантроп. Архитекта новог економског светског поретка. Председник Међународног комитета „Никола Тесла“. Експерт УН Програма за одрживи развој. Члан УН Глобал Маркетплаце-а. Члан Њујоршке академије наука. Добитник више почасних доктората међународних универзитета. Номинант за Нобелову награду 2024. Председник „Удружења индустријалаца и предузетника“ Републике Србије.