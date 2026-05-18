БРАЋА КАРИЋ-СВЕТСКИ ДАН ПОРОДИЦЕ
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ПОРОДИЦЕ – 15. МАЈА
Породица је прва држава сваког човека.
Прва школа.
Прва љубав.
Прва вера.
Прва сигурност.
На Светски дан породице, 15. маја, Фондација Браћа Карић упућује поруку свим грађанима Србије и
читавог региона:
чувајте породицу, јер док постоји породица — постоји и народ.
Више од пола века породица Карић живи и ради заједно, пролазећи кроз тешка времена, забране,
политичке прогоне, неправде и ударе. У времену комунизма, када је чак било непожељно да више
чланова једне породице ради и ствара заједно, ми смо веровали да је управо породица највећа снага
човека.
И опстали смо.
Не захваљујући богатству.
Не захваљујући политици.
Већ захваљујући слози, међусобном поштовању, раду, љубави и вери у породичне вредности.
Породица је семе живота. Она је она Исусова светлост која се преноси са родитеља на децу, са дедова
и бака на унуке. Она је корен сваког друштва и темељ сваке успешне државе.
Кроз рад Фондације Браћа Карић, током деценија обишли смо хиљаде породица, помагали деци,
младима, болеснима, студентима, мајкама и онима којима је подршка била најпотребнија. И свуда
смо видели исту истину — где је породица јака, ту је и човек јак.
Зато данас поново упућујемо иницијативу да Србија добије Споменик породици.
Пре свих споменика, Србија заслужује споменик мајци, оцу и породици — јер су они створили све нас.
Тај споменик не би био само симбол једне куће, већ симбол трајања народа, љубави, рађања, жртве и
наде.
У времену када се свет суочава са усамљеношћу, падом наталитета, поделама и губитком правих
вредности, Србија мора да покаже да верује у породицу као највећу светињу.
Породица није прошлост.
Породица је будућност.
Да поновим:
Чувајте своје родитеље.
Поштујте деке и баке.
Волите своју децу.
Јер само тако чувамо Србију.
Породица није само место где живимо.
Породица је место због кога живимо.
Док постоји породица — постоји и Србија.
Срећан Светски дан породице – 15. мај.
Породица је снага Србије.
Фондација Браћа Карић