ПРИЈАВЕ ЗА ВОЛОНТИРАЊЕ НА ЕКСПО ИЗЛОЖБИ

Autor: Datum objavljivanja: maj 19, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0

Пријаве за програм волонтера „Експо Плејмејкерс“ званично су отворене 15. маја, а будући волонтери се могу пријавити за једну од 48 различитих позиција у оквиру организације ЕXПО изложбе, од контакта са посетиоцима и делегацијама до логистике, организације догађаја и подршке међународним тимовима. Најинтензивнији период селекација и обуке очекује у септембру. Како се прецизира у саопштењу, право пријаве имају сви кандидати који до 15. априла 2027. године наврше најмање 18 година и који могу да буду ангажовани минимум 15 дана током трајања Експа.

