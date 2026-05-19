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ПУ „РАДОСТ“ ЗАЈЕДНО СА РОДИТЕЉИМА ОБЕЛЕЖИЛА МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПОРОДИЦЕ

Autor: Datum objavljivanja: maj 19, 2026 Kategorija: Друштво, Образовање | komentara : 0

У ПЕТАК НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ ОРГАНИЗОВАН ЈЕ ПРАВИ ФЕСТИВАЛ РАЗЛИЧИТИХ РУКОТВОРИНА, КРЕАТИВНИХ ИДЕЈА И ГАСТРОНОМСКОГ УМЕЋА, А СВЕ ТО ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 15. МАЈА – МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ПОРОДИЦЕ, КОЈИ ЈЕ ОРГАНИЗОВАЛА ПУ „РАДОСТ“ ЗАЈЕДНО СА РОДИТЕЉИМА МАЛИШАНА.
ОВО ЈЕ БИЛА ПРИЛИКА ДА СЕ ПОШАЉЕ ПОРУКА КОЛИКО ЈЕ ВАЖНА САРАДЊА РОДИТЕЉА И И ВАСПИТНИХ УСТАНОВА НА НИВОУ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КАКО БИ СЕ ДОПРИНЕЛО И ОМОГУЋИЛО ЗДРАВО ОКРУЖЕЊЕ И ДЕТИЊСТВО ЗА НАШЕ НАЈМЛАЂИЕ СУГРАЂАНЕ.

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