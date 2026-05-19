ПУ „РАДОСТ“ ЗАЈЕДНО СА РОДИТЕЉИМА ОБЕЛЕЖИЛА МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПОРОДИЦЕ
У ПЕТАК НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ ОРГАНИЗОВАН ЈЕ ПРАВИ ФЕСТИВАЛ РАЗЛИЧИТИХ РУКОТВОРИНА, КРЕАТИВНИХ ИДЕЈА И ГАСТРОНОМСКОГ УМЕЋА, А СВЕ ТО ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 15. МАЈА – МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ПОРОДИЦЕ, КОЈИ ЈЕ ОРГАНИЗОВАЛА ПУ „РАДОСТ“ ЗАЈЕДНО СА РОДИТЕЉИМА МАЛИШАНА.
ОВО ЈЕ БИЛА ПРИЛИКА ДА СЕ ПОШАЉЕ ПОРУКА КОЛИКО ЈЕ ВАЖНА САРАДЊА РОДИТЕЉА И И ВАСПИТНИХ УСТАНОВА НА НИВОУ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КАКО БИ СЕ ДОПРИНЕЛО И ОМОГУЋИЛО ЗДРАВО ОКРУЖЕЊЕ И ДЕТИЊСТВО ЗА НАШЕ НАЈМЛАЂИЕ СУГРАЂАНЕ.