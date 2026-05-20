Јавна расправа о Нацрту закона о вину и другим производима од грожђа и вина од 18. маја до 6. јуна

Datum objavljivanja: maj 20, 2026 Kategorija: Друштво, Пољопривреда

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије објавило је да ће се Јавна расправа о Нацрту закона о вину и другим производима од грожђа и вина одржати од 18. маја до 6. јуна. Текст Нацрта закона биће доступан на интернет страници Министарства и на Порталу е-Консултација. Како је наведено, презентација ће бити спроведена у форми округлог стола 21. маја у оквиру 93. Међународног пољопривредног сајма у Новом Саду.

