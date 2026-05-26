ХАВАРИЈА НА РЗАВУ
Због хаварије на магистралном цевоводу водосистема Рзав, на територији града Чачка проглашена ванредна ситуација. До даљњег воду из система Рзав не користи за пиће, већ искључиво као техничку. Надлежне службе предузимају мере за обезбеђивање минималних количина воде, саопштено је из Градске управе Чачка. Како је наведено, екипе ЈП „Рзав“ одмах су изашле на терен, а у санацију квара укључене су и екипе „Србијавода“. Место где се догодила хаварија посетио је и заменик градоначелника Владан Милић.