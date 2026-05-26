Хор привредника Чачка „Хорум“ обележиће 10 година постојања
У суботу 23. маја хор привредника Чачка „Хорум“ обележиће 10 година постојања. Како најављују, ове вечери од 19:30 у великој сали Културног центра, приредиће музичко-сценски спектакл уз помоћ свог диригента и учитеља Славољуба Николића и бројних гостију: сопрана Биљане Јовановић, баритона Марка Калајановића, пијанисте Невене Живковић, балетског студија Културног центра, као и „Олд хат Орцхестра“. Редитељ овог догађаја – прославе деценије дружицирања Хорума је Ивана Драгутиновић Маричић.