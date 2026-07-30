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САОПШТЕЊЕ МПШВ О КРИВОЛОВУ

Autor: Datum objavljivanja: jul 30, 2026 Kategorija: Друштво, Пољопривреда | komentara : 0

На територији ловишта ЛУ „Фазан“ Владимирци, стручна служба корисника ловишта, у сарадњи са припадницима Министарства унутрашњих послова, открила су и затекла три лица у извршењу криволова.
Према расположивим информацијама, сва тројица осумњичених припадају ловачким удружењима са територије Града Београда и градске општине Обреновац. Против свих лица биће покренути поступци пред надлежним органима у складу са законом, наводи се у саопштењу Министарства полјопривреде, шумарства и водопривреде.
Саопштење МПШВ

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