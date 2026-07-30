ВАЉЕВО ЈЕ ПОКАЗАЛО ДА СРБИЈА ЖЕЛИ ЕКОНОМСКУ РЕВОЛУЦИЈУ И ПОБЕДУ ПОРОДИЦЕ
Аутор Г.Н.
Желим од срца да захвалим грађанима Ваљева на величанственом дочеку, на разговорима, питањима и огромном интересовању које су показали за програм Покрета снага Србије – Богољуб Карић.
Посебно ме радује што су људи тражили конкретна решења, а не празна политичка обећања.
Једно од најчешћих питања било је – како да Србија отвори хиљаде нових радних места, како да плате буду веће и како да привучемо најбоље светске инвеститоре.
Наш одговор је јасан.
Предлажемо да порез на добит компанија буде 8%, како би Србија постала једна од најконкурентнијих земаља за инвестирање у Европи, а посебно у југоисточној Европи. Такав порески систем није циљ сам по себи. Његов циљ је да у Србију дођу хиљаде нових индустријалаца и инвеститора, да заједно са српским компанијама оснивају јоинт вентуре предузећа, граде нове фабрике, развијају производњу, извоз и нове технологије.
Када имате десет пута више успешних компанија, фабрика и запослених, онда и порески приходи државе расту, иако је пореска стопа нижа. Боље је имати мањи порез на много већу привреду него висок порез на мали број компанија.
Зато говоримо да Србија може да достигне бруто домаћи производ од 600 милијарди евра. То није број који долази сам од себе. То је резултат масовних инвестиција, нове индустријализације, знања, рада и поверења инвеститора у Србију.
Друго велико питање које су грађани постављали јесте – како победити белу кугу.
Прошле године у Србији је рођено мање од 60.000 беба. То није само статистика. То је највећи национални, економски и државни изазов. Ако не променимо овај тренд, за неколико деценија Србија ће имати много мање становника, мање радника, мање ученика и мање будућности.
Зато предлажемо нову демографску политику која награђује породицу.
П О К Р Е Т С Н А Г А С Р Б И Ј Е – Б О Г О Л Ј У Б К А Р И Ћ
Београд, Република Србија · www.псс-бк.рс
Један од наших предлога јесте да се, у складу са законом и фискалним могућностима државе, обезбеде значајне пореске олакшице за привреднике, индустријалце, пољопривредне произвођаче и друге предузетнике који подижу бројне породице.
Предлажемо да породице са троје деце имају право на значајно умањење ПДВ обавеза у оквиру законом утврђених механизама, породице са четворо деце на још веће олакшице, а породице са петоро и више деце на највећи степен пореске подршке, у складу са прописима које би Народна скупштина усвојила.
Истовремено, грађани који нису предузетници или не користе такве пореске механизме морају добити једнаку подршку кроз друге мере: помоћ за решавање стамбеног питања, подршку за школовање деце, здравствену заштиту, вртиће, као и гаранције за запошљавање младих.
Наш циљ није да било ко буде повлашћен.
Наш циљ је да свака породица која подиже децу осети да је држава њен савезник.
Породица није трошак. Породица је највећа инвестиција једне државе.
Хвала дивним Ваљевцима на поверењу, на подршци и на вери да Србија може много више.
Заједно можемо изградити Србију у којој ће се рађати више деце, отварати више фабрика, враћати наши људи из света и долазити нови инвеститори.
Породица је снага Србије.
Србија мора поново да производи, да ради и да побеђује.
Богољуб Карић
О АУТОРУ
Породичан човек. Пионир и реформатор капитализма у Југославији и Русији у време председника Михаила Горбачова. Визионар. Миротворац. Градитељ. Фармер, који се бави сточарством, воћарством и пољопривредом. Оријентисан на органски узгој и здраву храну. Филантроп. Архитекта новог економског светског поретка. Председник Међународног комитета „Никола Тесла“. Експерт УН Програма за одрживи развој. Члан УН Глобал Маркетплаце-а. Члан Њујоршке академије наука. Добитник више почасних доктората и предавач на више међународних универзитета у Атини. Добитник Златне медаље за човечанство (Голд Медал фор Хуманитy) Светског филозофског форума, за изузетан допринос концепту „Дијагноза човечанства“. Номинант за Нобелову награду 2024. Председник Удружења индустријалаца и предузетника Републике Србије.
П О К Р Е Т С Н А Г А С Р Б И Ј Е – Б О Г О Л Ј У Б К А Р И Ћ
Београд, Република