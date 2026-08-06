БОГОЉУБ КАРИЋ-САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ ДАНА РУДАРА
Поводом Дана рудара, упућујем најискреније честитке свим рударима Србије, њиховим породицама и свим људима који својим знањем, радом и пожртвовањем чувају једну од најтежих, али и најчаснијих професија.
Рудар није само занимање. Рудар је симбол храбрости, издржљивости и одговорности. Док већина света ради под светлошћу дана, рудари силазе дубоко под земљу, тамо где се сваки корак ослања на знање, дисциплину, међусобно поверење и веру да ће се свако безбедно вратити својој породици.
Без рудара не би било индустрије, енергетике, путева, железница, мостова, фабрика, нити савремених технологија. Бакар, злато, сребро, угаљ, литијум, ретки минерали и бројне друге сировине које рудари откривају и ваде представљају темељ сваког економског развоја и технолошког напретка. Свака фабрика, свака машина, сваки електрични аутомобил, сваки телефон и сваки рачунар почињу управо тамо где рудар започиње свој рад.
Србија има богату рударску традицију. Од средњовековних рудника Брскова, Новог Брда и Рудника, преко Бора, Колубаре, Костолца, Мајданпека и многих других рударских крајева, генерације наших рудара градиле су снагу српске привреде и оставиле дубок траг у историји наше земље.
Ипак, морамо искрено рећи да су рудари често били недовољно цењени. Многи од њих раде у тешким условима, а њихов труд није увек био праћен достојанственим примањима, најбољом заштитом на раду и друштвеним поштовањем које заслужују.
Друштво које поштује свој рад мора посебно да поштује рударе. Они заслужују најсавременију опрему, највише стандарде безбедности, добре плате, сигурност за своје породице и јасну перспективу да ће њихов тежак рад бити достојно вреднован.
Наш задатак је да рударство развијамо одговорно – да чувамо животе људи, природу и национална богатства, јер природни ресурси припадају садашњим и будућим генерацијама Србије.
Свим рударима желим добро здравље, безбедан рад, срећу у свакој смени и да се после сваког силаска у јаму увек врате својим најмилијима.
Од срца вам честитам Дан рудара.
СРЕЋНО!
Богољуб