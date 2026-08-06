ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ О ПРОГРАМУ „СВОЈ НА СВОМЕ“
Републички геодетски завод однедавно на свом званичном сајту објављује дневну статистику пројекта „Свој на своме“, са циљем да јавности обезбеди већу транспарентност у спровођењу овог програма. Закључно са подацима објављеним јуче, 4. августа , Агенција за просторно планирање и урбанизам доставила је РГЗ – у 254 687потврде за упис. Начелник Градске управе за урбанизам Чачка, Дејан Рашић, подсећа да грађани који су пропустили предвиђени рок за пријаву могу то да учине до 24. Октобра, уз оправдани разлог кашњења и да, уколико им је потребна помоћ око тога која власничка документација треба да се достави уз пријаву, осим у поштама, могу да је добију од запослених у надлежној Градској управи, у канцеларији 18А или путем броја телефона 032/309-029.