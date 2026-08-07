Министарство привреде расписало јавни позив за доделу бесповратних средстава у циљу унапређења локалног економског развоја
Министарство привреде расписало је јавни позив за доделу бесповратних средстава у циљу унапређења локалног економског развоја кроз развој предузетништва, а за те намене опредељено је укупно 31 милион динара.
Како је наведено, бесповратна средства се додељују у оквиру Програма подршке јединици локалне самоуправе која је члан привредног друштва.
Јавни позив је отворен до 11. августа 2026.