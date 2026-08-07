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Министарство привреде расписало јавни позив за доделу бесповратних средстава у циљу унапређења локалног економског развоја

Autor: Datum objavljivanja: avgust 07, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0

Министарство привреде расписало је јавни позив за доделу бесповратних средстава у циљу унапређења локалног економског развоја кроз развој предузетништва, а за те намене опредељено је укупно 31 милион динара.
Како је наведено, бесповратна средства се додељују у оквиру Програма подршке јединици локалне самоуправе која је члан привредног друштва.
Јавни позив је отворен до 11. августа 2026.

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